Het is ook een wens van het Rijk, maximaliseren van de OZB staat gewoon in het regeerakkoord.

In Amsterdam gaat de Onroerende Zakenbelasting (OZB) fors omhoog en dat treft de hardwerkende huisjesmelker natuurlijk waar het pijn doet. Toch heeft GroenLinks Amsterdam in de persoon van fractievoorzitter Imane Nadif (geen bokser, red.) een uitstekende verantwoording voor de maatregel gevonden in HET REGEERAKKOORD. Daar staat het maximaliseren van het OZB namelijk gewoon in vermeld! Leest u even mee?

We gaan met gemeenten in gesprek en onderzoeken met hen of en hoe we de stijging van de gemeentelijke woonlasten (OZB) kunnen maximeren.

Oh. Een vluchtige blik in de Van Dale leerde ons dat maximaliseren (grootst mogelijk; het maximum bereikend) en maximeren (een bovengrens aan iets stellen) helemaal niet hetzelfde zijn. Dat lijkt echter nog niet helemaal door te dringen tot onze favoriete fractievoorzitster. Een beetje met letterlijke definities aan komen zetten is volgens Nadif "een zwakke poging om dingen anders uit te leggen". Waarvan akte.