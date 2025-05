Hee kijk de uitslag van de laatste verkiezingen van de gemeente Stichtse Vecht! Normaal stemmen ze daar allemaal PVV, BBB of vvd maar nu zijn ze meteen mooi aan de beurt heh! heh! Eigen schuld! Provinciebestuurder Huib van Essen (GroenLinks uiteraard) krijgt een heel hard windmolentje in zijn broek van zo hoog mogelijke windturbines. Dat het in een prachtig natuurgebied is en dat er mensen onder te lijden hebben maakt geen reet uit. Hoezo zijn MENSEN eigenlijk belangrijk als je het KLIMAAT kan redden? Zolang Huib van Essen in z'n eentje maar wat stickers in z'n OERRRRR-boek kan plakken! En heel misschien krijgt-ie nog wel een dikke duim van Suzanne Kröger. Lekker allemaal op GroenLinks blijven stemmen he mensen!