U leerde Wimpie Beelen kennen als de pinautomaat van Sylvie Meis, want gek genoeg valt Sylvie altijd op kerels met 200 miljoen op de bank. Alleen ontmoette Sylvie dit keer haar meerdere, want voordat ze een laatste duik nam in het geldpakhuis van haar wisseltrofee - je kunt erin rondduiken als een dolfijn, erin graven als een mol én het op je hoofd laten kletteren - nam Wim afscheid van háár. Sindsdien is Wim druk met zijn grote liefde: zakendoen en centjes verdienen. Nu moet-ie oppassen dat-ie niet de Gerard Sanderink-route neemt, want hij is al een tijdje aan het kiften met de gemeente Amsterdam en Femke Halsema in het bijzonder. Vandaag heeft-ie zelfs een paginagrote brief aan Halsema in de krant geknald. "Femke, jij beweert dat je het contact met mij verbreekt omdat je je ergert aan mijn manier van doen. Je framet mij als een vervelende man met wie je niet normaal kunt communiceren." Beelen heeft ruzie met de gemeente over het ADM-terrein (hij kocht het voor 86 miljoen), richtte een website op, presenteert zich als een heel erg rijke Robin Hood ('Ik wil geen euro hebben van Amsterdammers, die worden al bestolen door het gemeentebestuur') en claimt nog een MILJARD te krijgen van de gemeente. Reactie gemeente: "Deze advertentie illustreert maar weer eens waarom direct contact niet mogelijk is." JOEHOE FRANK VISSER. Doe eens melden. Amstel 1.