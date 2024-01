We zullen u even het verdienmodel van Sylvie Meis uitleggen. Dan heeft Syl weer sjans met een of andere sloeber ("Is dat een Amex Centurionkaart in je broek of ben je blij me te zien") en dan belt ze al haar vriendjes van de media. "Daar en daar loop ik dan en dan in mijn badpak de zee uit, en je ziet mijn nieuwe hengst ook." Dan schrijft iedereen weer even over Sylvie Meis, heeft ze weer wat extra SEO-waarde en relevantiepuntjes gescoord, waarop die joker mag wieberen, en dan begint de kermis weer opnieuw, en dan belt Sylvie haar vriendjes waar en wanneer ze de zee uit komt waggelen. Hypertoevallige ontmoetingen met fotografen na de klik!

UPDATE - Oei! Sylvie GEDUMPT door Wim. Hij schrijft tevens: "Een aantal maanden geleden ben ik een leuke vrouw tegengekomen. Na twee dates moest iemand dat zonodig in de pers brengen." Nou wie zou dat nou geweest zijn he Wimpie