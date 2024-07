Levend lijk Pete Davidson heeft een fenomenaal track record met prachtige vrouwen - niet dat het iets is om trots op te zijn dat-ie zo'n mannelijke slet is trouwens - maar nu is de vraag natuurlijk: HOE KAN DAT. Kim Kardashian, Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Olivia O’Brien, Phoebe Dynevor, enzovoorts. Nu ligt het antwoord natuurlijk voor de hand en dat is dat deze volslagen sukkel een ENORME LUL heeft. Maar hoe weten vrouwen dat hij een enorme lul heeft, en is het hebben van een enorme lul (in combinatie met veel geld) dan écht genoeg?