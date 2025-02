Er komt een RAVIJNJAAR DES DOODS aan, waarin alle gemeenten van Nederland gigantisch gekort gaan worden op de centjes. Gevolgen: lantaarnpalen die het niet meer doen, overal losliggende stoeptegels, regenboogzebrapaden die niet meer schoongemaakt worden, bruin geworden groenvoorzieningen, mensen dood door vallende takken, overal vochtige doekjes, kortom: totale onleefbaarheid in stad en land. Om die ellende voor te zijn, gaan de gemeentebelastingen (ozb, afval, riool) giga omhoog en is het over een paar jaar nog steeds een teringzooi. Bekijk HIERRR (scrollen) de OZB-Kaart des Vaderlands & Huiver. Schrale troost: de afvalheffing van 020 stijgt NIET.