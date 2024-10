Het zijn ALTIJD de lui van wie je het minste verwacht. De Amsterdamse D66-wethouder Alexander Scholtes heeft 12.000 euro (!!!) gedeclareerd voor een snoepreisje naar festival SXSW in Austin, Texas, VS. De trein reed helaas niet, dus hij moest business class. En maar zeiken en maar drammen en maar zeuren als een familie 1x per jaar van zuurverdiend geld naar Gran Canaria vliegt. "De hoge kosten hebben te maken met de hotelprijzen in Austin tijdens dit populaire congres, kosten van deelname aan het congres zelf en de vliegtickets waarbij vanwege aansluitende werkzaamheden is gekozen voor een businessclassticket", aldus een woordvoerder. Tuurlijk pik, lekker van belastingdoekoe bier zuipen in Austin jongen. Kan het ook schelen, maar hier had de gewone Amsterdammer natuurlijk helemaal zak aan. Trek die OZB maar weer wat naar beneden en haal ook maar een eurootje van het parkeren af - blijkbaar is er toch geld zat.

Update - Nu met goede link