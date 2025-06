"BANKSTELLEN UIT HET RAAM KEILEN IS EEN MENSENRECHT!!!!!1!"

Parelduiken in de comments op X onder deze AT5-tweet. In 2026 moeten Amsterdammers - net als de rest van Nederland - gewoon de gemeente bellen om een afspraak te maken voor het Grof Vuil. Werkt prima. FF doorgeven wat (bankstel - wasmachine - schoonmoeder - wrakfiets - matras met vlekken - IKEA-boekenkast) weg moet, en de gemeente geeft aan wanneer ze het op komen halen. Kost twee tientjes, scheelt u hoop tijd & tillen. Klaar. Maar in Amsterdam zijn ze weer een PISBOOS & willen ze BELASTINGVERLAGING!!!1!. Klikken, Scrollen & Hardop Lachen.