Een luid en oorverdovend applaus voor de ambtenaren van de gemeente Zandvoort. Wat zullen zij trots en met de borst vooruit over het strand wandelen: zóóó, we hebben die horecaondernemers van ons toch maar weer eens goed genaaid! Tijdens het F1-weekend heeft de gemeente van die dranknazi's ingezet. Dat zijn jongeren die Fl 7,50 per uur krijgen om hardwerkende ondernemers torenhoge boetes aan te naaien. Stiekem controleren of de ondernemertjes wel goed op de alcoholleeftijd letten, en dat op een van de drukste dagen van het jaar. Het is loeidruk, de stad staat vol met buitenbarretjes, er staan invalkrachten achter die barren, de werkdruk is torenhoog, jongeren schuimen met tassen drank van thuis / de supermarkt over de straten, oudere jongeren halen drank voor jongere jongeren, ondernemers moeten keihard werken om gaten dicht te lopen en de bezetting rond te krijgen... en dan gaat de gemeente juist op zó'n dag die ondernemers naaien. € 1.500 euro boete omdat twee minderjarige dranknazi's een biertje konden bestellen bij een buitenbar. Nou, applaus hoor gemeente Zandvoort. Applaus. Klap klap klap.