Max Verstappen, de man met een knaljard euro op de bank, een beestenjacht in de haven, een tovenares van een vrouw die rechtstreeks is weggelopen uit een Magnum-reclame, een wagenpark uit de hemel en het talent van de Goden, en tóch zag-ie er in Bahrein weer uit als de knaap die in klas 2d als laatste werd gekozen met gym. Kan niet alles hebben Max! In een Formule 1-seizoen dat eigenlijk prima is begonnen voor 'm mogen we nu racen in Bahrein. Een traditioneel autosportland met merken als [nog opzoeken], coureurs als [nog opzoeken], enzovoorts, en het heeft natuurlijk helemaal niks met olie, geld en politieke pijperij te maken. Het gaat vandaag weer tussen de snelste drie teams (McLaren, Mercedes, Ferrari) en de allerbeste coureur sinds Jos Verstappen. Wel een lekker baantje, Sakhir. Kwalificatiemodus en rammen met die hap.