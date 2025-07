Zandvoort. Badplaats met een treinstation, en treinen die best vaak rijden en bij mooi weer danwel Max Verstappen extralang zijn. Nergens in Nederland worden de dames en heren reizigers zo comfortabel pal op het zand gedropt. Maar toch zijn er altijd van die boomernono's met een Skoda Enyaq iV die op een zonnige dag denken, kom zullen we eens naar het strand? Ja doen we! Tot ergernis van de Zandvoorters die nu een manier hebben bedacht om het parkerende dagjesvolk een loer te draaien. MASSAAL MELDINGEN DOEN BIJ NAVIGATIE APPS, die dan weer automagisch algoritmisch denken - oke, we sluiten de boel af. En nu is de wethouder boos en staan er borden met "navigatie uit". HULDE ZANDJE! Strijd de Goede Strijd.