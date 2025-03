U dacht dat alles anders zou worden in kabinet-Vochtige Billendoekjes I. Nou nee hoor! Dit Nederland is ons Nederland nog wel. Het land waar een gemeente bedenkt dat er 'niet omlijnde' parkeervakken op de stoep moeten komen, en het land waar u € 129 boete krijgt als u niet precies afgemeten in dat 'vak' staat. "Twee stoeptegels te ver en je hebt een prent. Kinderachtig gedrag." De een noemt het kinderachtig gedrag, de ander noemt het dapper, heldhaftig en daadkrachtig optreden van de nuttigste personen in onze samenleving, de minions van de wethouder: boa's. Geef die lui in godsnaam wapenstokken & pistolen.