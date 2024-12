Nog twee keer, en dan zal Nederland de race verliezen. Dan dooft het licht. "De Formule 1 komt in 2026 voor het laatst naar Zandvoort. Het contract tussen het management van de F1 (FOM) en het circuit wordt daarna niet verlengd. De organisatie van de Grand Prix van Nederland zegt op het hoogtepunt te willen stoppen." Zijn we eindelijk ergens goed in (WERELDKAMPIOEN), stoppen we ermee. In 2027 rijdt de Formule 1 in Abu Dhabi, Doha, Dubai, Bahrein, Koeweit, Riad, Jeddah, Riyad, Mekkah, Medina, Mekka, Neom, Shanghai, Peking, Guanghzou, Tianjin, Wuhan, Nanjing, Qingdao, Harbin, Jinan, Wuxi, Nantong, Haikou, Las Vegas en Monaco. Zegt u maar waar dit symbool voor is.