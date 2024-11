Drie keer wereldkampioen der Formule 1 werd-ie al, ónze Max Verstappen, en vandaag moet daar een vierde keer bijkomen. Mits hij in de race op het showcircuit van Las Vegas vóór zijn concurrent Lando Norris eindigt. Max begint op P5, Norris op P6. Lulletje Norris heeft het leeuwendeel van het seizoen de beschikking gehad over de snellere wagen, maar heeft het door onkunde, onoplettendheden en tactische blunders allemaal in het putje gegooid. Tijdens de fenomenale Grand Prix van Brazilië liet Max Verstappen zien dat er dit jaar maar één iemand is die aanspraak mag maken op de titel. Of dat vandaag al gaat gebeuren, weten we binnen nu en een paar koppen koffie. GAS!

Update - WERELDKAMPIOEN! Hij wordt 5e, maar Norris komt niet verder dan P6. Russell wint, voor een ontketende Hamilton