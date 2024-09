Altijd maar die grollen over Pyongyang aan de Amstel alleen maar omdat Rutger Groot Wassink er zit. AT5 heeft in Tsjernobyl aan de Amstel maar weer eens een rondvraagje gedaan en WAT BLIJKT tot ieders verrassing: de stad ligt vol met patatbakjes, plastic tasjes, blikjes, bananenschillen, kauwgom, snoeppapiertjes, pizzadozen, koffiebekers, sigarettenpeuken, kranten, tijdschriften, vieze condooms van je oversekste moeder, melkpakken, broodzakken, yoghurtbekers, chipszakken, plastic flessen, bierflesjes, wijnglazen, kapotte borden, kapotte kopjes, papieren zakdoekjes, lege batterijen, glaswerk, poep op een bord, potgrondzakken, oude kleding, kartonnen dozen, oude schoenen, pennen, gebruikte lucifers, lege spuitbussen, oude kranten, gebruikte tandenborstels, plastic bekertjes, oude cd's, lege deodorantbussen, afgedankte computers, oude mobieltjes, kapotte lampen, piepschuim, koffiefilters, theezakjes, kurken, aluminiumfolie, plastic bestek, servetten, lege verfblikken, oude kranten, schoenveters, lege wijnflessen, sinaasappelschillen, klokhuizen, plastic lepels, kapotte oordopjes, tuinafval, versleten autobanden, kapotte spiegels, oude horloges, lege batterijen, oude pannen, kapotte fietsen, lege glazen potten, kapotte paraplu’s, verroeste spijkers, oude schroeven, plastic bloemen, kapotte ruitenwissers, oude postzegels, lege shampooflessen, gebruikte kaarsen, oude dekens, plastic speelgoed, kapotte brillen, lege tubes tandpasta, versleten tapijten, kapotte sloten, lege handzeepflessen, oude agenda's, oude sleutels, gebruikte gloeilampen, kapotte zonnebrillen, leeg frituurvet, oude boeken, versleten sokken, oude koffers, gebruikte notitieboekjes, lege parfumflesjes, kapotte laders, versleten tuinslangen, oude mokken, kapotte waterkokers, lege pillenstrips, gebruikte tissues, versleten bezems, kapotte toetsenborden, lege conservenblikken, kapotte wekkers, aftreksel, lege schoonmaakflessen, versleten schroevendraaiers, oude fotolijsten, gebruikte mondkapjes,

Een van de panelleden: "Het is overal in de stad een grote vieze teringbende." Het komt allemaal door dat boomergezeik van Adriaan van Dis die te lui is om door het vuilnis te ploegen. Gemeente Tsjernobyl doet niks!