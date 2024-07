Ja goedemorgen wat een heerlijke kop in Het Parool hedenochtend. "Opinie van Adriaan van Dis en 38 andere Amsterdammers: ‘We leven op een vuilnisbelt. We moeten onze bijdrage aan stadsreiniging heroverwegen.’" 38 andere Amsterdammers waarvan Adriaan inderdaad de enige A-lister is, dus we snappen de kop. Maar wat wil?

"We leven in Amsterdam op een vuilnisbelt. De stad is verworden tot een van de smerigste in de wereld. (...) Voorbeelden te over: opengebroken afvalbakken in het wijde centrum van de stad. (...) Gebieden waar het vuilnis niet meer in de straat wordt opgehaald. Een tekort aan adequate containers zoals bij de Koekjesbrug naar de Helmersbuurt in Oud-West, dagelijks geblokkeerd met bergen vuil eromheen. Elke dag vuilnisbelten op de hoek van de Weteringschans en de Vijzelgracht. Het is te veel om op te noemen."

En dan nu het soeveiniteitdreigement!

"Het is heel duidelijk dat de urgentie van dit probleem bij de gemeente ontbreekt. We betalen jaarlijks voor de reinigingskosten van de stad, maar zien er niets voor terug. (...) Als dit nu geen eerste prioriteit van de gemeente is, moeten wij als Amsterdammers onze jaarlijkse bijdrage aan de stadsreiniging serieus heroverwegen. Dan moeten we maar gaan staken, want smeriger kan het bijna niet worden."

Waarom blijven mensen Amsterdam eigenlijk verwarren met een plaats die bedoeld is om in te wonen?