Het rechtse kabinet is GEVALLEN (tijdlijn hierrr) en dat betekent dat spindocters, sloganslagers en andere partijdenkers weer aan de slag kunnen met SLOGANS, BULLETPOINTS en VERKIEZINGSBELOFTES. Daar wordt altijd ontzettend goed over nagedacht en dat maakt het een genot om ze een voor een te lezen. Alles zodat u straks het juiste doet in het stemhokje. De tijd van nieuw leiderschap en nieuwe politiek gaat NU beginnen en we hebben er ZIN AN!

GroenLinks-PvdA: "Een regering die mensen samenbrengt en schouder aan schouder werkt aan echte oplossingen."

D66: "D66 wil zo snel mogelijk aan de slag met doorbraken voor meer huizen, betere gezondheid en het beste onderwijs voor hun kinderen."

SP: "De SP zet de toekomst van ons land wel op één. Voor onze jongeren en een sterke economie. Van een asociaal kabinet naar een sociaal kabinet."

Volt: "Nu is onze kans op iets nieuws - op een politiek die de blik op de toekomst zet, die niet verdeelt maar verbindt, die niet naar binnen is gekeerd maar naar buiten is gericht. Een politiek voor de nieuwe generatie. Volt is de stem van de toekomst."

CDA: "Een keuze voor stabiliteit in plaats van spektakel. Voor verbinding in plaats van verdeeldheid. Voor verantwoordelijke oplossingen in plaats van kortetermijnpolitiek."

FvD: "Wij willen daadwerkelijk een einde maken aan decennialange massale immigratie, het desastreuze klimaat- en energiebeleid, de woningnood en nog zoveel meer."

SGP: "De SGP wil Woord houden."

ChristenUnie: "Ons land verdient betrouwbare en verantwoordelijke politiek, waar mensen thuis en ondernemers echt wat aan hebben. Politiek die mensen dient, recht doet en vertrouwen herstelt."

JA21: "Wij willen het leger inzetten!"

PvdD: "Nederland snakt naar nieuw, rechtvaardig kabinet. Op naar gezonde toekomst voor mens en dier!"

DENK: "De echte strijd begint nu. Extreemrechts mag nooit meer aan de macht komen."