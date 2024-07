Ambitie en zelfvertrouwen, daar houden we van. Voormalig premier en voorzitter van het Constitutioneel Hof van Italië Giuliano Amato (86) dacht na een interviewtje bij zender SKYTG24 wel even presentatrice Giovanna Pancheri mee uit te kunnen vragen naar een betere eetgelegenheid of - nog liever - naar huis. Nu zullen de Stella Bergsma's van deze wereld wel weer op de achterste poten staan om te betogen dat deze volstrekt professionele journalist er helemaal niet om gevraagd heeft door een of ander fossiel te worden 'geobjectiviceerd'. Allemaal waar. Het staat iedereen vrij om de charme van een stokoude viezerik die denkt dat hij nog rizz heeft niet in te zien. Maar zie ook de positieve kant. Je bent 86 en uitgemergeld, hebt anderhalve Viagra op zak en GAAT ERVOOR.