Een man die bekend is geworden door het aandoen van horecazaken om daar op zoek te gaan naar beschimmelde kastjes en of er niet teveel sperma door de knoflooksaus zit, daar kleeft iets ontzettend smerigs aan. Maar wat precies, was lange tijd onduidelijk. Tot nu, als we de juiceboeren van Reality FBI moeten geloven. Die berichten namelijk over een bijzondere handelswijze als het gaat om de 'hygiënestickers' die bij Geus' programma De Smaakpolitie werden uitgedeeld. Rob zou deze buiten het programma om ook hebben aangeboden, maar dan in ruil voor wat VUNZIGE DINGEN. Hoe vaak Rob dat zou doen weten we niet, maar in ieder geval zo vaak dat de stickers in sommige horecakringen 'natura-stickers' werden genoemd. Nou zijn wij niet van de NVWA maar dit klinkt behoorlijk VIES en tevens ONHYGIËNISCH. Het roept ook de vraag op of Rob in 2009 misschien wel heel Sneek geneuqt heeft. Goor!