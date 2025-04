Als we denken aan misbruik, en dat doen we niet graag, denken we al gauw aan een foute badmeester of een geesteszieke ouder. Toch is inmiddels duidelijk dat seksuele roofdieren vaak al genoeg hebben aan een vlotte babbel en toegang tot het wereldwijde web. Een man (34) uit Beilen stond vandaag voor de rechter wegens het seksueel misbruiken van 11 meisjes tussen de 9 en 14 jaar, waarmee hij in contact kwam door zich online voor te doen als een minderjarige jongen. Hij palmde ze in, voerde vieze gesprekken en dwong 9 meisjes tot het plegen van seksuele handelingen. Daarnaast wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. 11 aangiftes dus, maar de man geeft toe dat er in werkelijkheid veel meer slachtoffers zullen zijn. De gore vlerk had het contact zoeken met jonge meisjes op internet namelijk al 20 JAAR als hobby. Hij houdt zelf de schatting op "wel tweehonderd" meisjes. Twee. Honderd. Zoals wel vaker is zo'n totaal bizarre zaak niet compleet zonder een toch wel stuitende eis van het OM. De officier van justitie had tegen dit stuk genetisch afval een celstraf van 5 of 6 jaar willen eisen, maar houdt het op 4 jaar waarvan 1 voorwaardelijk. Meneer is namelijk lichamelijk gehandicapt. "Een detentie is zwaar voor iedereen, maar gelet op zijn medische achtergrond pakt dat voor hem zwaarder uit", aldus het OM. Lees: hij is eigenlijk ook wel een beetje zielig.