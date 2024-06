We mogen Youness Ouaali van onze advocaat niet dood wensen, en in tegenstelling tot een zekere gehandicaptekinderneuker respecteren wij de wet, dus we zullen ons inhouden. Dat laat onverlet dat de laatste kwajongensstreken van Achmed Tate precies even kwaadaardig zijn als we gezien zijn verleden zouden mogen verwachten. Meneer riep zijn volgers op om 'stoute zusjes' (lees: minderjarige moslima's) te filmen op het Amsterdamse festival Layluna, een bijeenkomst waar jonge mensen dansen op muziek voor jonge mensen. Doel: iedereen die ook maar een procentpunt vrijgevochten is 'exposen' en terug de middeleeuwen in drukken. Het Ouaali Army gaf gehoor aan de oproep: zonder toestemming werden er afgelopen zondag drone(!!)beelden gemaakt bij Layluna.

Aan de NOS laat de alleszins vrome vlogger weten niks fout te hebben gedaan. Layluna gaat aangifte doen. Ons rest slechts een welgemeende: fuck you, viespeuk.