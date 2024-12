Youness Ouaali is een gehandicaptekinderneuker, maar ook als hij geen gehandicapte kinderen aan het neuken is, is hij niet bijster sympathiek. Sterker: je zou kunnen zeggen dat Youness andere gehandicaptekinderneukers een slechte naam geeft. Man is voor zover wij weten fulltime online-shamer van uit een islamitische achtergrond ontsproten meisjes die zich ook maar enigszins modern gedragen, maar goed, dat is natuurlijk ook maar een kwestie van perspectief. Zelf zal Youness waarschijnlijk zeggen dat hij strijdt tegen onrecht - tegen een perverse moraal die ons wordt opgelegd en nietsvermoedende en maagdelijke moslima's verandert in westerse hoeren. Eigenlijk raar dat hij nog geen stichting heeft. Hoe dan ook, meneer was te gast in een NPO-programma van Sanae Orchi. Ontegenzeggelijk een vrouw die niet vervelend is om te zien, en dat noopt Youness ertoe zich te laten ontvallen: "Je bent een hele aantrekkelijke vrouw. En nu komt het rare: je bent daarnaast ook echt intelligent. Die combinatie vind je zelden. Mooie vrouwen zijn meestal dom, en de slimste vrouwen zijn meestal lelijk."

Iets later vraagt Orchi aan hem of hij snapt dat mensen bang voor hem zijn. Nee, zegt hij, ik had graag gewild dat mensen banger voor Allah zijn, maar dat zijn ze dus niet.