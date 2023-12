We vallen met de deur in blokhuis. Het is slaapverwekkend. Er is geen chemie tussen presentator Thomas van Luyn en sidekick Leo. Van Luyn mag die quiz presenteren omdat Matthijs van Nieuwkerk heel hard 'HOU JE BEK EN BEF ME' tegen de stagiaires zong en Van Luyn heeft behalve een aardig columnpie in de Volkskrant een lollig kinderprogramma waarin hij jong grut voorbereidt op de rest van hun leven talkshows kijken op de NPO ('Kletspraat'). Helaas zijn z'n grapjes in de Top 2000-quiz ook van dat niveau. Doodse stilte als Thomas van Luyn weer eens een staak door het hart van de humor ramt en sidekick Leo die erbij staat als een verzopen vinylplaat, met dat eeuwige Frééénkvanderlindeniaanse door Ricky Koole uitgekozen bloempjesoverhemdje van 'm. Sidekick Leo (stond vroeger altijd voor Lomp En Onbenullig) is een saaie jukebox en wordt pas interessant als je er een muntje ingooit. Matthijs kon dat. Mart Smeets kon dat. Als je chocoladevla mengt met vanillevla krijg je dubbelvla en dat is lekker. Als je chocoladevla mengt met vogelpoep overheerst de poep. Tegen die chemieloze prut van chocoladevla en poep zit een muisstil publiek dat niet op gang komt, omdat iedereen zit te nippen aan glaasjes NPO-waterkoelerwater, die weten collectief niet dat er zoiets bestaat als BIER. Dan een positief draaitje: de gasten. S10 en Froukje, S10 is cool, maar Froukje keek de volledige uitzending of haar favoriete kanarie zojuist van de flat was gesprongen. We waren onder de indruk van Henry van Loon, hij heeft blijkbaar een enorme feitenkennis, maar dat moet ook wel met een hoofdvorm waar een heel groot brein in past, en Fernando Halman bleek aanstekelijk 'fucking hell' enthousiast. Laatste team Mylou Frencken, die is helemaal geweldig, met daarnaast die Joost Oomen. Eigenaardige dude met mooie verhalen, kun je vast lekker mee zuipen. Ze kenden allemaal The Kinks niet (-1) maar tijdens het GeenStijl-uitje in Portugal betoogden Arthur van Amerongen en Arie Pos dat The Kinks beter zijn dan The Beatles en The Rolling Stones en toen wilden we sterven van onbegrip.

Top 4000 Quiz

Met de Top 2000 Quiz afgelopen (Henry en Fernando wonnen) mag je door naar de Top 4000. De presentator is Gerard van Ekkelenkamp. Gerard Ekseldamp. Gerard Engl.. Gerard van de Radio. Gerard van de Radio heeft helemaal geen sidekick nodig om geen chemie te hebben. Gerard is de vleesgeworden individuele geen chemie. Gerard heeft kleertjes aan alsof-ie medewerker administratie van een bedrijf in verwarmingsbuizen is. En zo lult-ie ook. Als Gerard met een zwiep de deur van een vol restaurant opengooit kijkt iedereen beteuterd naar de kippensoep. Het is allemaal zo infantiel en simpel en gezapig. Hebben ze een of ander ganzenbord bedacht waar die gasten dan overheen moeten lopen als ze een vraagje goed hebben. Oooh nou wat is dit voor een nummer, welja het is Procol Harum, geschreven door Peter R. de Vries, Procol Harum, gecomponeerd door Peter R. de Vries, Procol Harum, kippenvel, Procol Harum, ik zat in de auto toen Peter R. de Vries, weet je het nog, Procol Harum, ja prachtig, en tijdens het oplepelen van dat verhaal verwacht je de hele tijd dat Ekkelendomp de prijslijst gaat opdreunen van allerlei maten thermisch verzinkte CV-buizen. Er zat geen publiek, maar wel tachtig kerstbomen, welbeschouwd gedroegen de mensen in de Top 2000-quiz zich precies als deze kerstbomen dus daar zat geen verschil. Dan de gasten. Omdat John de Mol weer eens een format onder het kopieerapparaat had gelegd helemaal zelf had bedacht 'mocht' Johan Derksen opdraven. Johan Derksen begon met zijn gebruikelijke introductie dat-ie daar alleen maar zat omdat het moest van ome John en dat het contractueel zo is afgesproken, en dat zijn (overigens uitstekende) muzieksmaak totaal niet rijmt met de flagrante kutzooi in de Top 4000. Vervolgens heeft-ie driekwartier lang als een oorwurm naar alle anderen zitten staren. Hélène Hendriks mocht ook komen. Die is enorm gezellig en leuk enzo, maar zat daar ook maar als slachtoffer van het format. In het andere team had je de eeuwige Patty Brard, want op televisie komen is de heroïne van haar Maslow-piramide, helemaal bovenaan in het puntje, samen met bruiningscrème smeren en bellen chardonnay toeteren. De eikel naast Patty was een of andere onbekende dj die het werkelijk geweldig vond dat hij was uitgenodigd door z'n maatje Gerard. Hij was dan ook de enige die wat antwoorden wist. Wie er gewonnen heeft? Geen idee, maar Derksen zal het niet geweest zijn.

Eindoordeel: ⭐