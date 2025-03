Gerri Eickhof is gestopt met werken (niet dood). De NOS-legende met SBS-vibes die vanaf 1350 zo mooi verslag deed van de Hoekse en Kabeljauwse twisten gaat met pensioen. Objectief was hij de laatste jaren natuurlijk allang niet meer - hij werd een BLM-activist die vanuit zijn eigen ervaring in een Amsterdamse volksbuurt allerlei dingen over racisme mocht roepen - maar wij zullen Gerri altijd herinneren als iemand die na een storm het schadebedrag op z'n eigen vingers bloedserieus aan het optellen was, rijmpjes stond te vertellen voor een pleegebouw van een halflege driesterrencamping in Brabant, met z'n bontmuts de Elfstedentocht aankondigde want dat voelde hij aan z'n wintertenen én van al die keren dat hij een plekje voor de ArenA had gevonden om te vertellen waar het allemaal mis ging bij z'n eigen Ajax. De hoogste onderscheiding in de Orde van GeenStijl voor Gerri Eickhof: bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.