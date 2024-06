Het hernieuwde 6pack is niet eens zo heel slecht, al blijft het een beetje joetjoepje spelen. Dominique Weesie wandelde ooit vol branie het mediapark op, maar is nu verworden tot iemand die decenniaoude tv-programma's nieuw leven inblaast in de vorm van matig uitgevoerde internet rip-offs. Hij omschrijft zichzelf als voorzitter, directeur en hoofdredacteur, dus het is nog eens volledig op zijn conto te schrijven ook.

Dat brengt ons bij de imposante ideeënarmoede die omroep Powned helaas kenmerkt. Dik twintig jaar na dato zijn ze daar deze week namelijk begonnen met een nieuw seizoen van 6pack, dat, we frissen uw geheugen even op, ooit begon als samenwerking tussen een commerciële zender en de marketingafdeling van Heineken. Niet alleen slaagt Powned er dus zelden tot nooit in een creatief, hoogwaardig programma te bedenken/in te kopen, we krijgen er nog een soort verkapte bierreclame bij ook. Best een nobel streven, u aan het zuipen krijgen, maar het behoort voor zover wij kunnen overzien niet tot de kerntaken van de NPO.

Niemand weet waarom Sophie Hilbrand een talkshow presenteert, of nee, eigenlijk weet iedereen waarom Sophie Hilbrand een talkshow presenteert: om de doodeenvoudige reden dat ze al heel lang op tv is en de argeloze zapper een voorkeur heeft voor het vertrouwde en bekende, en nu ja, Sophie is hartstikke vertrouwd en bekend, want sinds ze begin deze eeuw debuteerde op SBS6 bij 6pack is ze niet van de buis te slaan.

Nu we het toch hebben over dingen die op 's mans conto te schrijven zijn: het is een publiek geheim in Hilversum dat werken bij Powned ongeveer even leuk is als voetbalstadions bouwen in Qatar. Al jaren gonst het over de zelfingenomen hufterigheid waarmee hoge piefen hun 'minderen' behandelen. En wie staat er aan de top van die hoge piefen? Juist ja, ons aller Weesie.

Bij het rapport-Van Rijn bleef Powned goeddeels buiten schot, omdat maar 17 (oud-)medewerkers zich geroepen zagen deel te nemen. Een oud-medewerker die wel wilde reageren schreef destijds op LinkedIn:

"Ik heb zelf ook veel ervaringen met onveilig gedrag. 90% daarvan vond plaats bij PowNed. Een omroep die in de het rapport nauwelijks te ontdekken is omdat maar 17 (oud-)medewerkers meewerkten aan het onderzoek.

Mannen met een lange staat van dienst en de meeste immer werkzaam in medialand zorgden voor een verschrikkelijke sfeer. Een oud-collega merkte ooit op dat we daar samen een soort Vietnamoorlog meegemaakt hadden en nu PTSS hebben. Mensen gingen huilend naar huis en kwamen de volgende dag (letterlijk) kotsend weer op hun werk. De voormalige redactie naast Artis loop ik daarom altijd snel voorbij. Wat dat betreft hoop ik dat Matthijs [van Nieuwkerk, red.] en Frans [Klein, red.] niet de enige zijn die aangesproken worden op hun toxische gedrag."

Sowieso verhoudt Powned zich tot WNL als BNN tot de Vara, dus zolang we vastzitten aan dit rottige bestel is een fusie-omroep misschien het overwegen waard. Al is het maar om te bezuinigen op middelmatige middelmanagers die klauwen met geld kosten, om over deze voorzitter annex directeur annex hoofdredacteur nog maar te zwijgen.

NB: Nu we toch bezig zijn: saneer ook maar die gebrekkige tikgeiten met hun plichtmatige prutstukjes