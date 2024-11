En als je toch bezig bent, zoek gelijk even uit of depressie misschien verholpen kan worden met ketamine of mdma

We zijn helemaal verloren. Radeloos. Ontheemd. We weten niet meer hoe we hier zijn gekomen en dus ook niet meer hoe we ooit weer terug moeten. Stond er maar een stip aan de horizon, was er maar een vuurtoren die ons de weg wees. O, daar is-ie! De onafhankelijke pers, herstel het instituut de onafhankelijke pers. Inkoppertje natuurlijk. Hoe zouden we de herverkiezing van die ontzettende oliebol van een Trump een plekje moeten geven zonder het vaderlandse journaille? Ons venster op de grote boze buitenwereld. Onze gids in de duisternis. Dankjulliewel, collega's. Zonder jullie hadden we helemaal nooit geweten wat een handjevol Amerikaanse vrouwen thans bezighoudt.