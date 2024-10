'Het werd een soort verslaving om het iedere keer weer in te vullen': panelleden over 20 jaar Opiniepanel https://t.co/xcf8QAxItz

Ach, het menselijk tekort, die puberale drang ergens bij te horen, op te gaan in iets groters, hoe betreurenswaardig het gezelschap ook. Volt, JFvD, Feyenoord, andere mensen die van skateboarden houden, dat werk. Maar klaarblijkelijk ook: het EenVandaag Opiniepanel. Dat bestaat 20 jaar en aangezien ze nergens zo goed zijn in zelf de slingers ophangen als op het Mediapark verscheen er afgelopen weekend een artikelreeks over deze mijlpaal. Met: Rob Jetten die aan het EenVandaag Opiniepanel uitlegt hoe belangrijk het EenVandaag Opiniepanel voor Rob Jetten is, maar ook vier portretten van tevreden en trotse (?) leden van het panel. Alle vier behoorden zij tot de 150 gelukkigen (?) die de EenVandaag Opiniepanel paneldag mochten bezoeken. Ja, dat klinkt voor buitenstaanders misschien gek, het kan overkomen alsof het lidmaatschap een moetje is, een nieuwsbrief die maar blijft komen, maar niets is minder waar, het hart van deze mensen maakt elke keer dat ze een enquete toegestuurd krijgen een sprongetje.

Dit zijn echt liefhebbers. Voor deze mensen is het EenVandaag Opiniepanel een manier van leven.

Dick (80), wil sterven in het harnas: "Ik ga ermee door zolang het me gegeven is dat mijn hersens goed functioneren."

Corné (23), vindt het raar dat er mensen zijn die géén lid zijn: "Twee vriendinnen van mij zijn ook lid van het Opiniepanel. Een van hen gaat mee naar de paneldag, als introducee. Ze is sinds kort lid, maar verder ken ik eigenlijk bijna niemand in mijn directe omgeving die lid is."

Gijs (30), noemt het 'een soort verslaving': "Ik voel me een beetje een lonely ranger op dit gebied. Ik heb ook echt helemaal niemand in mijn omgeving waarmee ik hierover kan praten. Naast mijn vrouw, die zich soms een beetje aan me irriteert, omdat ik er soms een beetje te diep op inga, heb ik misschien één beste vriend waarmee ik erover praat. Hij gaat toevallig ook mee naar de paneldag."

"Ik weet niet meer wat het eerste onderzoek was waar ik aan meedeed, dat vind ik zo jammer. Ik hoop eigenlijk dat er ooit een optie komt waarbij ik een account kan aanmaken, zodat ik dan terug kan kijken hoe mijn opinie eventueel door de jaren heen is veranderd. Als ik nog 20 jaar lid ben, dat ik kan terugkijken wat ik vond toen ik 30 was."

Petra (58), OG, is echt al heel lang lid: "Ik ben echt al heel lang lid, ik doet dit al jaren. Hoe lang precies kan ik me niet eens meer heugen. Het is iets wat ik gewend ben, moet ik eerlijk zeggen. Ondertussen heb ik al aan zoveel onderzoeken mee gedaan."

Ja, lieve mensen, dan kunt u zich wel druk maken over een asiel-, woon- of stikstofcrisis, maar de voornaamste crisis in dit land is vooralsnog existentieel van aard.