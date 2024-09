Er staat nogal wat op het spel, aanstaande november, en daar zijn ze bij BNNVARA als geen ander van doordrongen. Want stel nou dat ze ook de Democratische kandidaat kritisch benaderen, dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat, eh, geen idee? Laat iedereen uit Edam-Oude Kom zich dan plots naturaliseren tot swing-stater om vervolgens op Trump te stemmen, of zo? Is het een ramp als de approval ratings van Kamala Harris onder inwoners van Nederweert een paar punten dalen? Heeft haar campagneteam misschien laten doorschemeren dat Tim Hofman in aanmerking komt voor een van haar spaarzame interviews? Wat een heuvel om op te sterven voor een organisatie die onafhankelijke journalistiek naar eigen zeggen hoog in het vaandel heeft. Als volgt: eerst zou Left Laser namens de omroep voor een eerlijk gelijkwaardig Nederland door Amerika trekken om verslag te doen van de verkiezingen. Good ol' Bob werd carte blanche beloofd, op voorwaarde dat hij niet voor zichzelf zou filmen. Toen hij dat weigerde, kwam de omroep plots met aanvullende eisen, waaronder: "Voor BNNVARA is het ook niet wenselijk Harris te gaan afbranden."

Nou, dan weet u dat, mocht u de komende maanden de aanvechting voelen om Bar Laat of de Nieuws BV aan te slingeren.