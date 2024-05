Even voor de duidelijkheid: wij vinden dat iedereen met zijn tengels van die journalist van Left Laser af moet blijven. Dat geldt voor Balie-directeuren, VVD-voorlichters en ook voor politie-agenten. Maar! De vraag is toch wel wat er nu precies gebeurt in bovenstaande video van de gezelligheid gisteravond in Amsterdam. Left Laser vraagt zich af of de politie een stoel naar een journalist mag gooien. Dat lijkt ons in principe niet de bedoeling. Maar na het zien van deze beelden krijgen wij toch sterk de indruk dat de stoel (net als die fiets) wordt weggegooid, omdat er een bus langs moet. En ja: "Bob", die dus een perskaart heeft, en zijn cameraman staan precies op de plek waar die stoel naartoe vliegt, zij het met een soort van pisboogje. Blijft de vraag staan: MAG DAT?