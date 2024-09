Kijk, dit is machiavelliaanse machtspolitiek in optima forma: jarenlang tiranniseerde WNL-oprichter en hoofdredacteur Bert Huisjes de werkvloer, dat lekte uit, er kwam een rapport om te onderzoeken hoe erg het allemaal was, dat rapport lekte niet uit, maar was volgens de Raad van Toezicht (vriendjes van Huisjes) reden om hem niet terug te laten keren in zijn oude rol als hoofdredacteur, maar wél als mediadirecteur (hiërarchisch en financieel boven de hoofdredacteur, red.).

Bekend is inmiddels dat Huisjes iemand is die graag mensen vernedert, hoe lager in rang, hoe beter. Het lastige: niet bekend is wat er daarover precies in het KPMG-rapport staat.