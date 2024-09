Zal je altijd zien. Denk je als omroep in alle rust het vertrek van je tirannieke, Vito Corleone-achtige hoofdredacteur aan te kondigen, komt moedertje staat plots uit de coulissen gerend met een regeerprogramma in haar tengels. Echt jammer, als iemand een moment in de spotlights verdient is het Bert Huisjes wel. Vooral omdat zijn vertrek helemaal geen afscheid is, maar een opmaat naar nog maar narigheid. Een 'onafhankelijke' commissie boog zich de afgelopen maanden over het jarenlange schrikbewind van Bert Huisjes en kwam tot de onvermijdelijke conclusie dat hij niet kan terugkeren als hoofdredacteur van omroep WNL. Wat de deur natuurlijk wagenwijd openzet voor een functie als... directielid bij omroep WNL. Mooi nieuws voor Bert, die hierdoor normaal gesproken een salarisschaal stijgt en er financieel op vooruitgaat. Iedereen verdient een tweede kans, maar alleen de groten der aarde ritselen er ook nog een salarisverhoging bij. Hartstikke leuk voor 'm.

Wat de timing betreft: geen zorgen, Bert. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. Je woede-uitbarstingen, je vernederzucht, de kleinerende appjes die je in het holst van de nacht stuurde, de kleinerende appjes die je soms nog tijdens de uitzending stuurde, je a-journalistieke inborst (altijd en overal VVD'ers en CDA'ers, die zo min mogelijk mochten worden tegengesproken), je invoelendheid als het op de mokkeltjes en hun baardrang aankwam; we zullen het koesteren en nooit, nooit meer vergeten.