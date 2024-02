Hier kijken wij van op. Het blijkt dat Bert Huisjes, die op televisie en radio altijd ontzettend vervelend is, achter de schermen ook ontzettend vervelend is. Ook zijn ze bij Omroep WNL altijd extra aardig voor CDA en VVD, wat geen verrassing is voor iedereen die weleens een uitzending heeft gezien van Omroep WNL met iemand van CDA of VVD, of voor iedereen die weleens op een borrel is geweest (of mensen kent die daar zijn geweest) waarop Bert Huisjes met zijn vuist in de bips van politici van CDA en VVD zat. Maar goed, er was al de dramatische score van WNL in het rapport-Van Rijn nu is er een artikel in het AD waarin duidelijk staat wat iedereen dus al weet: Bert Huisjes is een vervelende man. "Bert Huisjes maakt zich sinds zijn aantreden als bestuurder en hoofdredacteur in 2011 stelselmatig schuldig aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie, melden bronnen aan deze site. Sommige medewerkers kregen een burn-out, raakten overspannen en belandden bij een psycholoog." De reactie van Huisjes ontbeert helaas pareltjes als 'deze spiegel blijft in mijn kamer hangen', maar verder vindt hij het allemaal reuze vervelend dat niet alles goed is gegaan, er komt een of ander onderzoek van een bureautje en NOVA-fossiel Carel Kuyl gaat zich bemoeien met Goedemorgen Nederland. Nou nou. Dan komt het allemaal goed hoor. Overigens meldt het AD ook dat presentatoren Rick Nieman en Sven Kockelmann Huisjes juist steunen. Huiskamervraag: weet u het verschil tussen Rick Nieman en Sven Kockelmann en iedereen die hierboven op het plaatje staat?

WEL GELACHEN OM: Bijnaam 'Bertlusconi'

IN ANDER GRENSOVERSCHRIJDEND NIEUWS: Chris Horner mag blijven bij Red Bull

UPDATE: Raad van Toezicht (oa Loek Hermans, misschien wel de slechtste toezichthouder van Nederland) vindt het ALLEMAAL PRIMA