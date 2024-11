Alle fucking swing states verloren? Yep, alle fucking swing states verloren. En dat met een oorlogskas waar, noem eens een zijstraat, een land dat daadwerkelijk in oorlog is best een poosje van had kunnen doorknokken. Links Nederland lag helemaal in katzwijm, alles was weird en kijk toch eens hoe ze zich het begrip vrijheid toe-eigenen, er worden hele essays aan de vernuftigheid van deze campagne gewijd, terwijl die in werkelijkheid gewoon een miskleun bleek. Toen Hillary Clinton verloor van Trump probeerde ze haar nederlaag te verklaren in een hallucinant relaas van ruim 400 bladzijdes, vanuit kamp Kamala bleef het vooralsnog stil. Tot vandaag: vier hoge piefen duiken op in Pod Save America, een podcast die een handjevol prominente ex-medewerkers van Obama begonnen nadat ze in 2017 het Witte Huis verlieten. Interessant en mooi spul voor iedereen die een bloedhekel heeft aan de Democraten of ze juist een warm hart toe draagt. De teneur: Harris begon met approval ratings van rond de 32 procent, en eindigde op 48. Niet genoeg, maar feitelijk best knap, voor een campagne van 70 dagen, terwijl er voor een dergelijk traject normaal een periode van een tot twee jaar staat.

Tsja.

Had de Harris-campagne maar iemand in de directe nabijheid van Biden gehad, dan hadden ze misschien eerder kunnen signaleren dat hij niet helemaal goed bij zijn paasei meer was, en aan de bel kunnen trekken.