Zo'n beetje elke keer dat hij meer dan drie zinnen uitbrengt is het raak. Biden publiekelijk laten spreken - of het nou in een buurthuis is of zoals vannacht bij een NAVO-top - is een recept voor rampspoed. U weet dat, wij weten dat, zijn medewerkers weten dat. Twee redenen om het toch te laten gebeuren: hopen dat hij het zo bont maakt dat zelfs Obama zich tegen hem keert, of electoraal gewin dmv de cynische vervolmaking van de Amerikaanse spektakelpolitiek. Normaal trekt Trump alle media-aandacht naar zich toe met bizarre socialposts en rammelende maar onnavolgbare maar hilarische speeches. De Democraten worstelenden lang met een oplossing, maar lijken er een te hebben gevonden. Biden is zo onberekenbaar, zo verbluffend verward, dat je nooit weet wie hij vandaag weer voor overleden collega, zwarte vrouw of dictator gaat uitmaken. We smullen ervan en we walgen ervan maar we smullen ervan dus we willen meer meer meer.

Door hem elke twee, drie dagen iets krankzinnigs te laten roepen, domineren de Dems de news cycle volledig. Slim! Noem ons één kandidaat die zo argeloos zoveel publiciteit kan generen. Nee toch? Nou dan.