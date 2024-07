Zo zeg, die is even lekker in de schmink gezet. Als je niet beter zou weten zou je denken dat hij er gezond uitziet - voor zijn leeftijd, in ieder geval. Biden las vannacht voor van de teleprompter, zijn eerste speech sinds covid en Nancy Pelosi hem nekten. En heel eerlijk: het heeft er alle schijn van dat er een last van zijn schouders is gevallen, hij verspreekt zich zelfs amper.

Persoonlijke ambitie is niet belangrijker dan partijbelang, mijmert Biden, wat iets overtuigender zou zijn geweest als hij het voor het catastrofaal verlopen debat had gezegd, of vlak daarna. Hoe dan ook: hij maakt zijn termijn af, en benadrukt graag nog even wat hij tot dusver allemaal heeft bereikt in die termijn. Zo is hij alsnog flink campagne aan het voeren: het 'gevaar' Trump wordt nadrukkelijk aangestipt, en hij levert een enigszins ongemakkelijke, minutenlange opsomming van zijn prestaties.

Nu nog een persconferentie, Joe.