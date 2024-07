In navolging van de die zes Democratische Congressleden afgelopen weekend roept nu de eerste Democratische Senator Peter Welch op tot Bidens terugtrekking, en wel in een uitgebreid opiniestuk in de Washington Post. Samengevat: "I have great respect for President Biden. He saved our country from a tyrant. He is a man of uncommon decency. (...) But I, like folks across the country, am worried about November’s election. The stakes could not be higher. We cannot unsee President Biden’s disastrous debate performance. We cannot ignore or dismiss the valid questions raised since that night. (...) For the good of the country, I’m calling on President Biden to withdraw from the race. (...) We need him to put us first, as he has done before. I urge him to do it now."

In ander nieuws begint misschien wel de meest prominente, dienende Democraat Nancy Pelosi (84) ook haar toon bij te stellen. 11 dagen geleden prees ze Bidens cognitieve gesteldheid nog, maar het bovenstaande fragment bij MSNBC is echt een ander verhaal.

Ondanks dat Biden heel duidelijk heeft besloten dat hij zich inderdaad kandideert, blijft ze de vraag of ze zijn kandidaatschap steunt beantwoorden met: "Het is aan de president om te beslissen of hij zich kandidaat stelt. We moedigen hem allemaal aan die beslissing te nemen, want de tijd is krap. (...) Ik wil dat hij doet wat hij beslist te doen." En daarmee zegt ze dus een hoop, behalve de volmondige 'ja' van 11 dagen geleden.

Onderstaand vroeg ABC News haar vervolgens in de wandelgangen om opheldering, maar dat leidde bij Pelosi tot flinke irritatie: "Ik ga niet in de wandelgangen commentaar geven op het lot van onze natie. (...) Spreek ik Engels tegen je? Ik ga hier geen commentaar op geven in de wandelgangen."

Trouwens, wist u dat de 424 fte van NOS-nieuwsredactie u in hun nieuwsbericht over de kwestie enkel doorverwijzen naar een gaar geknipt fragmentje van een rando op Twitter met bijschrift "Nancy Pelosi tells Morning Joe that she has President Biden’s back. So should we"? Echt, hoe moeilijk kan het nou zijn gewoon even het officiële YouTube-fragment time-coded te linken. Mijd de staatskanalen, nieuws volgt u hier.

Naschrift 08:41 - Ook 'major Biden fundraiser' GEORGE CLOONEY roept Biden op te vertrekken in een 'gast-essay' in de New York Times. Vorige maand was hij nog de gastheer van een fundraiser die $28 miljoen ophaalde voor Bidens campagne. Daarbij schrijft hij: "This isn’t only my opinion; this is the opinion of every senator and congress member and governor that I’ve spoken with in private. Every single one, irrespective of what he or she is saying publicly." Joe, het is voorbij.