Unlike the other guy, I’ll continue standing up to dictators like Putin—because America bows to no one. pic.twitter.com/uyAr8UMvIh

Sinds gisteren in overleg met familie over de voortzetting van zijn presidentscampagne, dus we verwachten komende dagen nog geen zwarte rook. Maar de New York Times schreef gisteravond wel:

"President Biden’s family is urging him to stay in the race and keep fighting despite last week’s disastrous debate performance, even as some members of his clan privately expressed exasperation at how he was prepared for the event by his staff, people close to the situation said on Sunday.

(...) One of the strongest voices imploring Mr. Biden to resist pressure to drop out was his son Hunter Biden, whom the president has long leaned on for advice."

LOL presidentieel adviseur Hunter Biden, wat is het toch een volmaakte prins.

De gebruikelijke verdachten sorteren natuurlijk wel alvast voor op z'n vertrek, zoals Bill O'Reilly die gisteravond verkondigde dat Biden zich terug gaat trekken (er is geen denkbaar scenario waarin Bill O'Reilly dat als eerst weet). Maar ook Tucker hedenochtend, met een - zelfs gecorrigeerd voor dat het Tucker is - iets geloofwaardiger bericht:

"From an unusually good source: Obama’s tweet supporting Joe Biden was disingenuous. In private, Obama is telling people Biden can’t win, and he is therefore in favor of an open convention. Obama will not say whom he supports, nor as of yesterday afternoon had he met personally with Biden to deliver the message."

In Kabinet Kukident zijn er nog een paar laatste geriatrische gelovigen, maar wees nou wel: het is gewoon categorisch uitgesloten dat de Democratische Partij nog steeds denkt dat Biden een nieuwe verkiezingscampagne PLUS NOG VIER JAAR PRESIDENTSCHAP aan kan.

Het is gewoon ouderenmishandeling, waar vrouwlief Jill Biden (deze maand op de cover van Vogue, zie na breek) de hoofddader in lijkt. Tucker: "Jill Biden is the driving force behind her husband’s reelection campaign, just as she was in 2020, when other members of the family (including Biden’s sister Val) considered him too impaired to run."

Dus, wie wordt het: Gavin 'Bateman' Newsom, Killary Killton, Big Mike of Gretchen Whitmer?