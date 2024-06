I just asked Governor Gavin Newsome: are you going to be the next democratic nominee? That’s his answer, while he’s glowing 👇🏽 pic.twitter.com/W3JjsNtS0h

De biopic alvast gespeeld door Bradley Cooper, geen prothetische neus voor nodig. Maar goed, Gavin Newsom (56) dus. Voelt eigenlijk een beetje als jongere Donald Trump light aan de andere zijde van het politieke spectrum, maar dan met een langere carrière als beroepspoliticus en evenredig kortere carrière als zakenman.

Newsom is zittend gouverneur van Californië en was van 2004 tot 2011 burgemeester van San Francisco. Zijn bewind staat vooral in het teken van het bestrijden van dakloosheid.

In 1991 startte hij met een investering van 'familievriend' Gordon Getty (kleinzoon van olietycoon Paul Getty) wijnboetiek-keten PlumpJack Winery. Gordon Getty zei Newsom "als zoon" te zien en heeft vanwege die relatie in 10 van Newsoms 11 bedrijven geïnvesteerd. Newsoms persoonlijke vermogen werd begin dit jaar op zo'n $20 miljoen geschat, en dat is lang niet het persoonlijke kapitaal dat je - zoals Trump - onontvankelijk maakt voor donordruk.

Dan even wat we karakterologisch zo'n beetje van hem weten. In 2006 op z'n 38e had hij een relatie met 19-jarig model en serveerster Brittanie Mountz. In 2007 vond de onderstaande video plaats, waarin hij aan iedereen excuses maakt voor een affaire in 2005 met Ruby Rippey-Tourk, de vrouw van zijn campagnemanager die de dag voor deze publieke excuses ontslag had genomen. In februari 2007 ging Newsom in behandeling voor zijn alcoholisme en in juli 2008 trouwde hij met filmmaker Jennifer Siebel Newsom - ze hebben samen vier kinderen.

Dan even over zijn zeer waarschijnlijke, aanstaande kandidaatschap. Hij laat zich al ongeveer een jaar op de meest overdadige manieren uit over hoe bekwaam, integer en gedegen Joe Biden is: "I'm old school, talk about loyalty. I'll go to the ends of the earth for this guy."

Ten eerste, dat geloofde toen al niemand. En ten tweede is dat natuurlijk exact wat je een jaar lang gezegd wil hebben voordat je de fakkel overgedragen krijgt.

En dit is waarschijnlijk hoe het zal gaan: Joe Biden erkent in z'n meest oprechte, ontroerende speech tot nu toe dat hij het alles gegeven heeft, maar dat het tijd is om te erkennen dat de tijd hem ingehaald heeft. Newsom zal dat met tranen in zijn ogen gadeslaan, waarna Joe Biden hem het podium op wenkt en hij de banier aan Newsom overdraagt.

Een vraag die overigens steeds vaker gesteld wordt: werd dit eerste presidentsdebat zo uitzonderlijk vroeg in het jaar gehouden zodat er genoeg tijd zou zijn als blijkt dat het publiek en de DNC Biden kansloos achten?

Zo ja, dan was Gavin Newsom natuurlijk altijd al onderdeel van het plan, en heeft hij zich bovendien nooit hoeven te verlagen tot de Democratische primaries met de mindere goden eerder dit jaar.

Naschrift 14:10 - Newsoms ex-vrouw Kimberly Guilfoyle (2001 - 2006) is nu overigens al jaren de verkering van Donald Trumps zoon Donald Trump Jr (2018 - verloofd in 2020). Newsom zegt dat hij en Kimberly al jaren niet meer spreken.