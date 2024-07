Let me say this as clearly as I can: I’m the sitting President of the United States. I’m the nominee of the Democratic party. I’m staying in the race.

Die arme man, stottert al z'n hele leven (is verzonnen), is één keer verkouden tijdens een debat - en z'n hele halve partij wil van hem af. En nu vragen alweer zes nieuwe top-Democraten openlijk om een waardig maar spoedig vertrek. CNN schrijft:

"More than a handful of House Democratic ranking members told House Minority Leader Hakeem Jeffries in a Sunday call that President Joe Biden needs to step aside from the 2024 campaign, according to sources familiar with the call. (...) The number of lawmakers who explicitly said Biden should not be the Democratic nominee was greater than the number who spoke up for him to stay, according to the source. (...) “It was pretty brutal,” a senior Democratic aide told CNN, speaking on condition of anonymity to discuss the private conversation among House leaders." Ook zou deze bron gezegd hebben dat het in die kringen "algemeen erkend wordt dat VP Kamala Harris de nieuwe kandidaat zou moeten zijn."

In ander nieuws heeft Bidens leeftijd er inmiddels ook toe geleid dat Andrea Lawful-Sanders, een zwarte vrouw, zich gedwongen zag ontslag te nemen als radiomaker bij Pennsylvania's enige 'black owned' radiozender WURD Radio. Bidens team stuurde haar namelijk vooraf acht vragen op die ze mocht stellen, en zij accepteerde zich aan deze vragen te houden. Naderhand concludeerden de zender en zijzelf dat dit elke journalistieke integriteit schendt en besloot de dame de eer aan zichzelf te houden door te vertrekken - zie interview op CNN na de breek. Thanks Obama.