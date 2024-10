Oktober, de maand voor de verkiezingen, van oudsher de maand waarin er hier en daar nog een 'Bombshell' opduikt, en alles in de presidentscampagne steevast tot 'Gamechanger' wordt gepromoveerd. Neem 2016, toen de FBI op de valreep haar onderzoek naar Hillary Clintons e-mails heropende. Volgens Clinton zelf het moment waarop ze de verkiezingen verloor, al zegt dat misschien meer over haar gevoel voor drama en gebrek aan introspectie dan het daadwerkelijke stemgedrag van Amerika destijds.

Ditmaal: 165 pagina's rechtbankstukken waarin het Department of Justice onderbouwt waarom Trump toch vervolgd moet worden voor zijn pogingen zichzelf als winnaar van de 2020-verkiezingen uit te roepen. Timing van vrijgeven is inderdaad pikant, de misdrijven die erin staan beschreven zijn niet mis, maar anderzijds: dit gaat werkelijk niemand van gedachte doen veranderen natuurlijk.

Wat wel? Een van de belangrijkste gepeilde tegenstellingen blijft vooralsnog man/vrouw. De kereltjes zijn wel erg vaak voor Trump, de wieven wel erg vaak voor Kamala. Conservatieven gingen keihard op het terugtrekken van Roe v Wade, waarna veel Amerikanen - vooral vrouwen - vreesden voor een VS-breed verbod op abortus. Trump roept al langer dat dit niet aan de orde is, en dat het wat hem betreft aan individuele staten is om hier een beslissing over te nemen (onduidelijk waarom dit voorrecht dan weer niet is weggelegd voor individuele vrouwen, maar goed). Afijn, inmiddels zet team Trump alles op alles om mogelijke onduidelijkheid hierover weg te nemen. En niet geheel onwillekeurig zijn daar nu ook de memoires van Melania (stem der rede!). The Guardian voorpubliceert:

_"_It is imperative to guarantee that women have autonomy in deciding their preference of having children, based on their own convictions, free from any intervention or pressure from the government. Why should anyone other than the woman herself have the power to determine what she does with her own body? A woman’s fundamental right of individual liberty, to her own life, grants her the authority to terminate her pregnancy if she wishes."

“Restricting a woman’s right to choose whether to terminate an unwanted pregnancy is the same as denying her control over her own body. I have carried this belief with me throughout my entire adult life.”

Campagnetijd. Mooi man. Nog 33 dagen.