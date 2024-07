Een barbaarse, bloeddorstige aanslag. Het scheelde een centimeter of het was nog gelukt ook. Iconische beelden van Trump, vuist in de lucht, 'Fight' scanderend.

Daar moeten we het mee doen, want meer weten we niet. Interessant hoe mensenhersenen daar mee omgaan.

Eerst het bericht: dadermans was geregistreerd Republikein. Merkwaardige jubelstemming op links, die ook overwaaide naar Nederland - zoals alles vanuit de VS overwaait naar Nederland, waar niemand ooit te beroerd lijkt voor een potje Amerika larpen. De kogel kwam van rechts, staat overal op Twitter, en we kunnen niet genoeg benadrukken hoe geschift dat is. Namelijk: je kan op basis van de beschikbare informatie onmogelijk iets concluderen over de motieven van dadermans. En: het is sowieso tamelijk pervers om het onder deze omstandigheden op een jubelen te zetten.

Dan, rechts.