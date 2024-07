Vrijwel iedereen schijnt inmiddels te weten dat Joe Biden de handdoek in de ring gooit, behalve Joe Biden zelf. Of misschien weet hij het wel, maar is hij het gewoon even vergeten. Kan de beste overkomen.

In bovenstaand filmpje laat ook Trump zien dat hij weet hoe laat het is: Biden stopt. Opmerkelijk: Trump denkt het daarna op te zullen nemen tegen Kamala Harris, terwijl het er alle schijn van heeft dat Gavin Newsom de presidentskandidaat van de democraten wordt. Tenzij Hunter en Jill voet bij stuk houden, natuurlijk.