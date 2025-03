Wie er ook een lintje verdient, is degene die onlangs de tenen van Patty Brard heeft geopereerd. Eerst stonden ze namelijk scheef, en nu niet meer. Volgens de vaklui van RTL Boulevard (zelf meer van de lange tenen na het inkorten van fragmenten, padum tsj) had Patty al in januari aangekondigd dat ze onder het mes moest. En het leuke van het social media tijdperk is dat u nu niet alleen verrijkt bent met deze kennis, maar dat u ook op 'lees verder' kunt klikken om het verschil te zien. Zo dankbaar!