"OP JE KNIEËN NU GODVERDOMME?"

"Hoezo?"

"Nou, jij hebt dit bedacht toch?"

"Wat heb ik bedacht?"

"Voor medewerkers in de mediasector wordt deze maand een online cursus gepresenteerd. De cursus wordt aangeboden bij alle bedrijven die zich hebben aangesloten bij Mediapact Respectvol Samenwerken. Het initiatief is bedoeld om een gedeelde norm te creëren wat betreft (on)gewenst gedrag. Het is de bedoeling dat alle medewerkers in de audiovisuele sector deze cursus vóór eind juni voltooien."

"Oh ja dat."

"Denk je nou echt dat dat zin heeft?"

"Dat wat zin heeft?"

"Duizenden mensen verplicht een of andere cursus laten doen, en ondertussen alle scheve verhoudingen, perverse prikkels, talentloze flapdrollen in machtige posities en bakken belastinggeld voor hobby's van Mart Smeets en andere Mart Smeetsoïden in stand houden?"

"Ja maar anders wordt mijn baas boos en ben ik mijn tijdelijke contract kwijt."

"Maar de enige die hiervan profiteren zijn de producenten van die cursus die lachend rijk worden!"

"Ho ho, ik profiteer ook hè, ik kan weer een van mijn kerndoelen afvinken tijdens mijn functioneringsgesprek. En alle omroepbazen profiteren hier natuurlijk van, want die hoeven nu geen echte maatregelen te nemen en kunnen de volgende keer zeggen: 'daar is een loket voor, en een cursus'. Eigenlijk zijn de enige mensen die er last van hebben, de mensen die die cursus daadwerkelijk moeten doen."

"De slachtoffers dus."

"Ja, dat zou je kunnen zeggen."

"Lekker dan. Wil je mijn wortel zien?"