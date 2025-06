Als ze het zélfs bij het AD plat en ordinair vinden moet je je als televisiemaker wel even achter de oren krabben. Maar zo is helaas nou eenmaal het Nederlandse televisielandschap: opgejaagd door geldzucht (RTL) of geldverspilling (NPO) is er helemaal geen tijd en ruimte om knappe tv te maken. Tel daarbij op heel veel intellectuele armoede en je komt automatisch uit bij de paradepaardjes waar de hele Nederlandse televisiewereld omheen is gebouwd: talkshows, quizzen, reizen met BN'ers en crack waarbij hitsige meiden met dikke tieten samen met een hitsige kerels met dikke spierballen op tropische eilanden worden gekwakt. Zo kan het dat Temptation Island werd gecanceld door RTL wegens te plat en te stom, en toen weer niet, en toen weer wel, en toen weer niet, en nu is er een nóg dommere variant voor teruggekomen: Ex on the Beach. Dat programma is voer voor psychologen: zuipen, neuken, seksualiseren, emotioneel vernederen, ruzie en drama promoten en een hoofdrolspeelster die 'PK' wordt genoemd: de Pijpkoningin. Het lijkt verdomme wel een realityshow rond Studio Sport. En dan zit half Purmerend kwijlend voor de tv en Peter van der Vorst kwijlend voor de afschriftjes. Wat kan het allemaal ook verrotten!