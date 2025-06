Ja het is echt waar: het KABINET IS GEVALLEN en we hebben uitermate genoten van de verontwaardigde, opbeurende en rare reacties van de coalitie- en oppositiebonzen. Maar wie hebben we nog niet gehoord? Het kabinet zelf! Dus wij gaan nu lekker snel door naar het Catshuis voor een EXTRA MINISTERRAAD met allerlei jankende bewindslieden en een ontdane premier Schoof die vast zijn koffertje kan gaan inruimen. Tom Staal staat in het VIERKANTJE en wij houden het hele zooitje in dit LIVEBLOG voor u in de gaten. Later meer!

Update 13:18 - Justitie-stas Ingrid Coenradie (PVV) is 'heel erg verdrietig'. Diplomatiek antwoord op de vraag of ze PVV'er blijft: daar gaat ze nu niks over zeggen, eerst de ministerraad

Update 13:22 - Asiel-minister Marjolein Faber (PVV) schijtlollig tegen de pers: "IS ER IETS AAN DE HAND OFZO?"

Update 13:23 - Landbouw-stas Jean Rummenie (BBB): "Ik vind het jammer maar ik ga nu de ministerraad in."

Update 13:24 - Minister van Financi√ęn Eelco Heinen (VVD): "Ik baal enorm. Het is onnodig. Ik vind het onverantwoord. (...) Een vooropgezet plan om eruit te stappen."

Update 13:26 - VWS-minister Fleur Agema (PVV) maakt lachend een foto van de pers. We leven in een simulatie van de werkelijkheid

Update 13:27 - Nog meer harde verwijten. Woonminister Mona Keijzer (BBB): "Ik vind dat Geert Wilders Nederland verraadt." Sociale Zaken-minister Eddy van Hijum (NSC): "Dit is een politieke schwalbe van Geert Wilders."

Update 13:32 - Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) boos: "We zitten in een onzekere situatie met de handelstarieven uit Amerika. Op dat moment van tafel lopen vind ik schandalig, weglopen van verantwoordelijkheid."

Update 13:36 - Minister van Ontwikkelingssamenwerking Reinette Klever (PVV) stapt uit het kabinet: "Ik vertrek."

Update 13:39 - Hieronder DE FOTO van Fleur Agema.

Update 14:18 - Ook premier Schoof zal van zich laten horen: we krijgen zo dadelijk een heus persmoment.