Kan kabinet-Schoof I nog zo'n geoliede machine zijn tussen allemaal van die op elkaar ingespeelde azen in het dek, zo'n soepele samenwerking waarin iedereen elkaar belt en helemaal NIEMAND schreeuwt: het vertrouwen in de politiek WAS WEG en IS WEG. "Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de overheid onvoldoende naar burgers luistert en bijna 60 procent vindt dat de politiek 'onvoldoende opkomt voor mensen zoals zij'. (...) De tendens over een langere periode is echter 'dat mensen sinds 2021 weinig vertrouwen hebben in de politiek'." Eigenlijk voelt iedereen zich in de bips genomen: links, rechts, mensen met lage inkomens, mensen buiten de Randstad, laagopgeleiden, mensen met drie armen, mensen met meerdere genders, mensen zonder Vibiemme Domobar op het keukenblad, mensen die alleen wiskunde A in het pakket hadden, mensen met dalmatiër genaamd Tijmen, mensen die geen parkeerplek kunnen krijgen, mensen die vertrouwen hadden in een soepele formatie, enzovoort. Nou ja, bedenk: die mensen in Den Haag en in uw gemeentehuis zitten er speciaal voor ú. Niet voor zichzelf, of voor de bitterballen, of voor de chablis die bij de oesters wordt geschonken. Maar voor úw belangen. NIET voor een mooi salaris, of voor een volgend baantje. Maar voor ú. HOORT U DAT?