Grimmig lapje tekst over die begrotingsgesprekken en waarom het eigenlijk tot 4 uur 's nachts duurde. Iedereen ergerde zich eraan dat Omtzigt steeds Van Hijum en Idsinga meenam, Omtzigt 'bleek over meerdere kabinetsstukken te beschikken die de andere fracties niet hadden gekregen', Omtzigt was 'boos' en 'verdrietig' en 'schreeuwde' en 'huilde', iedereen wantrouwde de vvd want ja de vvd blijft natuurlijk wel de vvd, er was 'onmin' tussen Yesildinges en Heinen en PVV-leider Wilders is 'ambivalent'. En het goede nieuws is: dit kabinet zou EENHEID uitstralen. Ja echt wel! De vraag is nu alleen: WIE in kabinet-Molotov-Ribbentrop I lekt dit allemaal naar Inge Lengton van De Telegraaf, en waarom, moet Omtzigt definitief kaltgestellt worden, is de Broze Boeren Beweging de enige houtlijm tussen de verbanden en hoe lang houdt dit eigenlijk stand?

UPDATE - Pieter Omtzigt reageert: "Het kabinet heeft vorige week de eerste begroting afgerond. Ook ik ben erbij betrokken. Dat was, laat ik het zo zeggen, een ongemakkelijke oefening in extraparlementaire verhoudingen. Hoe combineer je de natuurlijke behoefte van een kabinet aan zekerheid met de eigenstandige verantwoordelijkheid van de Kamer? Dat is behoorlijk wennen. Over mijn inzet behoeft geen onduidelijkheid te bestaan. Ik kom op voor mensen die in de knel zitten omdat hun situatie mij raakt en ik niet van teflon ben. Den Haag moet daar maar aan wennen."