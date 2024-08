Het kabinet heeft vannacht tot 4 uur 's nachts met de fractievoorzitters van PVV, BBB, NSC en VVD overlegd (kan Ton F. van Dijk ze allemaal 17 punten voor de Nationale Politieke Index geven?, red.) en uiteindelijk een akkoord gesloten over de begroting voor volgend jaar. Vroeger werd bij zulke begrotingsoverleggen vaak tot midden in de nacht overlegd met de fracties van alle coalitiepartijen, maar omdat het kabinet-Schoof een extraparlementair kabinet is, is er deze keer dus tot midden in de nacht overlegd met de fracties van alle coalitiepartijen. Maar goed. Ze zijn eruit, die BTW-verhoging blijft (voorlopig) staan, verder wordt alles de komende dagen in keurige brokjes aan de verschillende Haagse redacties gelekt, zodat we ons op Prinsjesdag allemaal kunnen richten op de belangrijke zaken zoals de kleur van de jurk van Máxima. Hoera. Hoera. Hoera.