Minister Weerwind (D66) stuurde in 2022 een brief aan de Kamer waarin hij al schreef dat 'een goed huisvader' in deze tijd echt niet meer kan (niet zo gek trouwens, gezien zijn verleden) en zijn opvolger staatssecretaris Struycken (NSC) voert het plan nu uit. In een verzamelwet (Haags voor: een wet die niemand leest, behalve wij nu dus) wordt ergens onderaan pagina 6 gemeld dat 'goed huisvader' in het Burgerlijk Wetboek voortaan 'zorgvuldig en redelijk handelend persoon' wordt. Opvallend: de wet is ondertekend door de ministers Van Weel, die te weinig personeel heeft bij de politie, maar kennelijk wel genoeg ambtenaren die hier tijd voor hebben, én Faber, wat betekent dat er wel een dragende motivering in zal zitten. En ja hoor, de term 'goed huisvader', die uit het Romeinse recht en via de Code Napoleon (daarover later meer) in ons wetboek terecht kwam, heeft een "onmiskenbare, maar onnodige mannelijke connotatie". Verschrikkelijk natuurlijk, en met deze onnodige connotatie loopt shithole country Nederland hopeloos achter op gidsland België.